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’de iş yeri olarak kullanılan depoyu su bastı

Caddede 2 aydır tretuvar çalışması yapan belediyenin tedbirsizliği sonucu iş yerini su bastı. Ortada bırakılan mazgaldan akan yağmur suyu nedeniyle 30 bin liralık malzeme zarar gördü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 09:28
Sarıyer’de iş yeri olarak kullanılan depoyu su bastı

Sarıyer'de cadde üzerinde yaklaşık 2 aydır tretuvar düzenleme çalışması yapan belediyenin ortada bıraktığı mazgaldan içeriye akan yağmur suları nedeniyle bir iş yerine ait depoyu su bastı. İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği depodaki yaklaşık 30 bin liralık klima malzemesi zarar gördü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe belediyesi semtin caddelerinde tretuvar düzenleme kapsamında çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmalar sonucunda caddenin bir kısmı kazıldı ancak kaldırımları yenilenmedi. Kaldırım üzerindeki binalara ait depo mazgalları ise kapakları açık şekilde ortada kaldı.

30 BİN LİRALIK KLİMA MALZEMESİ ZARAR GÖRDÜ

Bu olay sonrasında geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış sonucunda açık kalan mazgaldan akan yağmur suları, bir iş yerinin kullandığı depoyu bastı. İş yeri yetkilisinin fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstinye İtfaiye İstasyonuna bağlı ekip, depodaki suyu tahliye çalışmasına başladı. Olay sonucunda ise depodaki yaklaşık 30 bin lira değerinde klima malzemesi zarar gördü.

"TRETUVAR ÇALIŞMASI VAR, İŞ YERİNİ SU BASMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kaya, "Burada tretuvar çalışması var. Bu çalışma sürerken çok da yağmur yağdı. Nereden geldiğini bulmak lazım, iş yerini de su basmış. Çalışmayı belediye yaptı, yaklaşık 2 aydır belediye Hacıosman'dan başladı ve devam ediyor" dedi.

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Sarıyer’de iş yeri olarak kullanılan depoyu su bastı
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