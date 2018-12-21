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Giriş Tarihi: 21.12.2018
Şerif Gören’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'nin Sinema Ödülleri sahipleri belirlendi. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören'e sunulacak. Sinema Onur Ödülleri ise Türk sinemasının Altın Çocuk unvanlı oyuncusu Göksel Arsoy ile güçlü kadın rollerinin vazgeçilmez ismi Selda Alkor'a takdim edilecek. Ödüller, 4 Nisan Perşembe gecesi yapılacak 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'nde verilecek. KÜLTÜR SANAT
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Şerif Gören’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü
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