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Son dakika ’den raporu! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı için yeni tarih verildi!

’den son dakika ve kar yağışları ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan kar yağışları ve Ankara’da da etkili olmuştu. Hafta sonu olması nedeniyle birçok kişi plan yapmadan önce “Bugün hava nasıl olacak” sorusunu araştırıyor. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde kar ne zaman yağacak sorusu araştırılırken müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Bugün yurt genelinde yağışlar görülmezken büyük kesimde güneşli hava yaşanacak. Meteoroloji kar için yeni tarih verdi! Peki 22 Aralık Cumartesi hava durumu nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 07:22
Son dakika Meteoroloji’den hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı için yeni tarih verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika hava durumu ve günlük tahmin uyarıları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılar sonucunda yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışları etkili olmuştu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü. Hafta sonu olması nedeniyle bir çok vatandaş ailesiyle plan yapmadan önce internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak" "Kar yağacak mı" sorularını araştırmaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinin ardından Meteoroloji'den bugün için müjdeli haber geldi. İşte hava durumuna ilişkin son veriler ve detaylar…

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Son dakika Meteoroloji’den hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı için yeni tarih verildi!
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