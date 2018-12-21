Son dakika Meteoroloji’den hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı için yeni tarih verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika hava durumu ve günlük tahmin uyarıları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılar sonucunda yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışları etkili olmuştu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü. Hafta sonu olması nedeniyle bir çok vatandaş ailesiyle plan yapmadan önce internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak" "Kar yağacak mı" sorularını araştırmaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinin ardından Meteoroloji'den bugün için müjdeli haber geldi. İşte hava durumuna ilişkin son veriler ve detaylar…