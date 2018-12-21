Süper Loto sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 20 Aralık

Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye 2.977.829,12 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 66, 4 bilen kişi sayısı 3.460 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 ARALIK MPİ BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 977 bin 829 lira 12 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi, 7 bin 258 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 460 kişi 148 lira 95'er kuruş, 3 bilen 65 bin 494 kişi, 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 881 bin 898 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 359 bin 900 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 760 bin 363 lira 91 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.