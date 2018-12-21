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Tıp öğrencisi ’den düştü

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
Tıp öğrencisi AVM’den düşt��
İstanbul'da bir AVM'nin 4. katından düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Bakırköy'de bulunan bir AVM'de dün 15.30 sıralarında meydana geldi.
19 yaşındaki Baturay Serter, AVM'nin 4'üncü katında gezdiği sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Bu sırada AVM yetkilileri beton zemine düşen genci, AVM'nin 100 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Genç öğrenci, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, yerleri temizleyerek delilleri yok ettikleri gerekçesiyle AVM yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Tıp öğrencisi AVM’den düştü
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