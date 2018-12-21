Tıp öğrencisi AVM’den düştü

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İstanbul'da birAVM'nin4. katındandüşen gençkaldırıldığıhastanede hayatını kaybetti.Olay, Bakırköy'de bulunanbir AVM'de dün 15.30 sıralarındameydana geldi.19 yaşındaki Baturay Serter, AVM'nin 4'üncü katında gezdiği sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Bu sırada AVM yetkilileri beton zemine düşen genci, AVM'nin 100 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Genç öğrenci, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, yerleri temizleyerek delilleri yok ettikleri gerekçesiyle AVM yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.