Tıp öğrencisi AVM’den düştü

İstanbul'da bir
AVM'nin
4. katından
düşen genç
kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Bakırköy'de bulunan
bir AVM'de dün 15.30 sıralarında
meydana geldi.
19 yaşındaki Baturay Serter, AVM'nin 4'üncü katında gezdiği sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Bu sırada AVM yetkilileri beton zemine düşen genci, AVM'nin 100 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Genç öğrenci, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, yerleri temizleyerek delilleri yok ettikleri gerekçesiyle AVM yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.