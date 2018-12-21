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'ta yürek yakan olay! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'ta yürekleri yakan olay...İki katlı evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 00:12
Tokat'ta yürek yakan olay! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Dikmenler Sokak'ta iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı. Yangında içeride bir çocuğun kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Sobadan çıktığı öğrenilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleir müdahale ederken, mahallede panik yaşandı. 4 çocuklu Serdar ve Zeynep Süsoy çiftinin en küçük çocuğu olduğu öğrenilen Yağız Efe'yi (3) kurtarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti.



Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca minik Yağız Efe'yi aradı. Küçük çocuğun cansız bedeni evin oturma odasında bulunurken, acı haberi alan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun ağabeyini ise polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



MİNİK YAĞIZ'IN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Minik Efe'nin cansız bedeni yanan evden çıkartıldı

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Tokat'ta yürek yakan olay! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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