Yalova’da 20 gün arayla ikinci deprem

BUGÜN NELER OLDU

Bundan 20 gün önce 4.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Yalova Çınarcık'ta dün sabah da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedilirken, vatandaşlar ve öğrenciler büyük panik yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Çok sayıda vatandaş ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde deprem sırasında derste olan Orhangazi Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencisi Rabia Sarıboğa (15) korkarak baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sarıboğa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde can ve mal kaybının bulunmadığını kaydetti.Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yalova'da, Çınarcık ilçesinde, Bursa'nın Mudanya ve Nilüfer ilçelerinde istasyon kurulduğunu anımsatarak, "3-4 gün öncesinden, geçen sefer olan deprem de bu deprem de orada sinyalini, mesajını verdi. Alınan verilerde bir deprem geleceği bilgisine ulaşıldı." dedi. Yalova'da 30 Kasım'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.PROF. Dr. Okan Tüysüz, depremin beklenen büyük depremle ilgisi olmadığını belirterek "Beklenen büyük depremle bir ilgisi yok. Buradaki kırılmamış fay boyuna baktığımız zaman büyük bir deprem beklentimiz yok" dedi. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan da, Yalova'daki depremin İstanbul depremine neden olabilecek Kuzey Anadolu fayını tetiklemeyeceğini belirterek, "Kuzey Anadolu Fayı'na doğru bir hareket var. Hesaplamalara göre 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle Marmara'da 7 ve üzeri deprem olacak" dedi.