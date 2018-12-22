6 yıl önce boşandığı eşi ve sevgilisini öldürdü

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Konya'da yaşayan emekli polis memuru Mehmet Güzel, 6 yıl önce boşandığı eşi Hediye İnanç ile sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.Karatay İlçesi'nde meydana gelen olay şöyle gelişti. Kreş sahibi olan 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğal gaz bakım işleri yapan sevgilisi Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde oturduğu sırada 6 yıl önce boşandığı eşi Mehmet Güzel geldi. Çıkan tartışmada Mehmet Güzel, İnanç ile Deniz'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan emekli polis memuru Mehmet Güzel'in yakalanması için çalışma başlatıldı.