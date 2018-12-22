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'da fuhuş operasyonu

'da, fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın ve 2 erkek ile onlara aracılık eden 1 kişi, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:09
Bolu'da fuhuş operasyonu

Bolu Emniyet Müdürlüğ�� Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda N.K. (38), E.B. (33), F.O. (30), F.T. (36) isimli kadınlar ile O.O. ve A.B. isimli erkekler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte onlara aracılık ettiği öne sürülen Z.I. da gözaltına alındı.

Z.I.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüpheliler, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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Bolu'da fuhuş operasyonu
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