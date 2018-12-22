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Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldürdü! "Onları uygunsuz yakaladım" dedi

'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet G. yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl önce emekli edilen Mehmet G., boşandığı ancak dini nikahla hala birlikte yaşadığını belirttiği İnanç ile Semi Oğuz Deniz'i uygunsuz halde yakaladığını, çıkan kavgada bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:40
Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldürdü! Onları uygunsuz yakaladım dedi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç (34) , doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in (38) iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G.(44) geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet G., İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.

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Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldürdü! "Onları uygunsuz yakaladım" dedi
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