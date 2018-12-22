Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldürdü! "Onları uygunsuz yakaladım" dedi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konya merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç (34) , doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in (38) iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G.(44) geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet G., İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.