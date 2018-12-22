Korkunç bir katliam

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İstanbul Kemerburgaz'da bir köpek eğitim merkezinde bulunan 64 köpekten 23'ü şiddetli yağış sonrası yaşanan selde telef oldu. Köpek sahipleri ve hayvanseverler, ihmali olduğu iddiasıyla işletmeciye büyük tepki gösterdi.İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü Cendere Havzası, Göktürk-Sarıyer bölgesinde metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış nedeniyle bazı noktalarda sel felaketi yaşandı. Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Kemerburgaz'da bulunan Metin İnanoğlu Köpek Eğitim Merkezi'ndeki 64 köpekten 23'ü boğularak telef oldu. Saatler sonra fark edilen olay sonrası çatıya çıkarılan 25 köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeklerin ihmal sonucu telef olduğunu belirten köpek sahibi Esin Çakın ise, "23 köpek ihmal sonucu telef olmuş. Görevliler uyumuş. Sel uyarıları sabahın erken saatlerinde yapılmıştı. Köpeğimizi eğitim amaçlı bu merkeze bıraktık. Her bir köpek için 6 bin TL para alıyorlar. Resmen ihmal kurbanı oldular" diye konuştu. İşletme sahibi Metin İnanoğlu ise "Köpek sahiplerine söyleyecek bir şeyimiz yok. Sıkıntımız büyük" ifadesini kullandı.