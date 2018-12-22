Musiki üstadı veda etti

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Türk müziğinin usta ismi besteci ve kanun sanatçısı Cüneyt Kosal (87) hayatını kaybetti. Kosal'ın ölüm haberini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ sosyal medyada duyurdu. İstanbul Fatih'te dünyaya gelen Kosal, ünlü bestekar Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin yaşadığı mahallede doğup büyümüştü. Babası Mehmet Vedat Kosal hukukçu bir noterdi. Müziğe ilgisi ise annesi Sacide Kosal'ın kanun ve ut çalması ile başladı. Emin Ongan ile tanıştıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katılmaya başlayan Kosal, kanun eğitimi sonrası Nevzat Atlığ'ın teşvikiyle 1952'den itibaren müziğini radyoda da icra etmeye başladı. Kosal, yurtiçi ve yurtdışında pek çok icra sergiledi ve kayıt yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırmaları Merkezi'ne Türk musikisi nota arşivini bağışlayan Kosal'ın ismi Üsküdar'da bir sokağa verildi. Kosal'a 2016'da Beyoğlu Belediyesi'nce Itri Türk Musikisi Ödülleri'nde 'Hayat Boyu Başarı Ödülü takdim edilmişti. SABAHGeçen şubatta 'Musiki' dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Cüneyt Kosal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.