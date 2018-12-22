BUGÜN NELER OLDU

Kendilerine 'Kolombiya Salsa Şov' ismini veren 12 kişilik dans grubu, bir organizasyon şirketi aracılığıyla otellerde dans gösterisi yapmak üzere temmuz ayında Türkiye'ye geldi. Yaz sezonu boyunca Antalya'daki bazı otellerde gösteri yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları şirketle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Antalya'dan ayrılma kararı aldı.Yaz sezonuna ait alacaklarını alan grup üyeleri, daha sonra ülkelerine uçabilmek için Atatürk Havalimanı'nın yolunu tuttu. Grup üyelerinden 2'si Kolombiya'ya, 2'si Mısır'a, 1'i de kendi imkânlarıyla İspanya'ya giderken, geri kalan 7 kişi geri dönüş için uçak parası bulamadığı için Atatürk Havalimanı'nda yaşamaya başladı.13 gündür dış hatlar terminalinde karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılar, havalimanı çalışanlarının kendilerine verdiği yiyecek ve içeceklerle ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir yandan da uçabilmek için çare arayan dansçıların durumundan haberdar olan Türkiye'deki bazı Kolombiyalılar ve dansçıların aileleri, kişi başı 7 bin lirayı bulan bilet parasını bulmak için harekete geçti. Kolombiya Büyükelçiliği'ne yaptıkları başvurudan da sonuç alamadılar.Dansçıların mağduriyetine ise ünlü sanatçı Haluk Levent son verdi. 13 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçıları ziyaret eden Levent, uçak biletlerinin ayarlandığını ve 2 güne kadar Kolombiya'ya uçacakları müjdesini kendilerine iletti. Sanatçı dansçılarla çektiği selfie'yi de twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Kolombiyalı dansçılar artık gülüyor. Bir kaç işadamı dostum el ele verdi. THY de bilet fiyatlarında indirim yaptı. 2 güne kadar ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına teşekkürler."