Önce aşk şiiri, sonra katliam

BUGÜN NELER OLDU

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkyaka köyünde, madde bağımlısı eşi Mehmet Salih Bulga'dan şiddet gören Rojda Bulga (26) 6 aylık bebeğini de yanına alarak babaevine sığındı. Bunun üzerine Bulga, kayınpederi Eyyüp Andiç'in evini bastı. Pompalı tüfekle eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andiç ve kayınvalidesi Sadiye Andiç'i öldürüp kaçtı. Olay sırasında Bulga çiftinin 6 aylık bebeğinin de odada olduğu öğrenildi. Bulga'nın çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, yaklaşık bir ay önce de babasını bıçakladığı öğrenildi. Zanlının katliamı gerçekleştirmeden önce başka isimle açtığı sosyal medya hesabından eşi ile çekilmiş fotoğrafı ile eşine yazdığı aşk şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Zanlının 3 yıl önce eşini kaçırarak evlendiği öğrenildi.