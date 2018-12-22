Sahte alkol üreticisinin önlemleri işe yaramadı! Jandarma kıskıvrak yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.A. isimli bir şahsın Bağcılar'daki ikamet adresinde sahte içki imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde İ.A.'nın evde ürettiği sahte içkileri İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence pazarlarına satacağı tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışma neticesinde şüphelinin Bağcılar ilçesindeki evine baskın düzenledi. Baskında; kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce litre sahte rakı, 3 adet dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile 1 adet alkol metre ele geçirildi.

Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan İ.A.'nın, yapılabilecek olası baskınlara karşı önlem almak maksadıyla evinin dış kapısına kamera sistemi kurarak içeriden dışarıyı izlediği ortaya çıktı.

YUMUŞATICI KAYNATMIŞ

Evde incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri şüphelinin ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için de tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi.

AİLE İMAJI VERMİŞ

Yakalanmamak ve dikkat çekmemek için her yolu deneyen yine de Jandarma'dan kaçamayan İ.A.'nın bununla da yetinmeyerek sahte içkileri ürettiği evin önüne "aile oturuyor" izlenimi vermek için koyduğu kadın ayakkabıları da yakalanmasını engelleyemedi. İ.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.