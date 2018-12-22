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: çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama

haberi... Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 22.12.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 21:29
Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 22 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (22 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de...

Sayısal loto sonuçları 22 Aralık 2018 çekilişi Milli Piyango son dakika açıklaması araştırılıyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 21:15'te gerçekleştirilen çekilişten sonra sonuçlar açıklandı!

İşte kazandıran numaralar!

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Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 22 Aralık bilet sorgulama
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