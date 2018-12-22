Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 22 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (22 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de...

Sayısal loto sonuçları 22 Aralık 2018 çekilişi Milli Piyango son dakika açıklaması araştırılıyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 21:15'te gerçekleştirilen çekilişten sonra sonuçlar açıklandı!

İşte kazandıran numaralar!