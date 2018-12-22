Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sincan Cezaevi’nde gerginlik: 21 yaralı

’nde gerginlik: 21 yaralı

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Sincan Cezaevi’nde gerginlik: 21 yaralı
Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan çocuklar arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği olayda, 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada tutuklu çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilerek "Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır" denildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sincan Cezaevi’nde gerginlik: 21 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN