Sincan Cezaevi’nde gerginlik: 21 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan çocuklar arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği olayda, 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada tutuklu çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilerek "Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır" denildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.