Ümraniye’de genç kızın acı ölümü

Olay saat 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAFLI)