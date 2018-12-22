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’de genç kızın acı ölümü

 Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak eden genç kız feci şekilde can verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 06:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 06:43
Ümraniye’de genç kızın acı ölümü

Olay saat 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
(FOTOĞRAFLI)

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Ümraniye’de genç kızın acı ölümü
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