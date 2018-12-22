Yalova'da yer altından çıkan kırmızı su vatandaşı korkuttu
Yalova’da yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.
Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:05Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 11:14
Yalova'da yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.