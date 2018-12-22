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'da yer altından çıkan kırmızı su vatandaşı korkuttu

’da yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 11:14
Yalova'da yer altından çıkan kırmızı su vatandaşı korkuttu

'da yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.

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Yalova'da yer altından çıkan kırmızı su vatandaşı korkuttu
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