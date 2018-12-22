Zayıflık uğruna böbreğinden oldu

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Miss International 2013'te 66 ülke güzelini geride bırakarak tacı takan 28 yaşındaki Bea Rose Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı. Teşhisin ağustosta Filipinler'de konduğunu, tahammül edilemez migren ağrıları yaşadığını belirten Santiago, tedavi için geldiği Kanada'nın Toronto kentinde aylardır diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü söyledi. Filipinli güzel, Kanada'da böbrek donörü bulacağını ve tedavisine bu ülkede devam edeceğini bildirdi. Filipinler'deki bir televizyon programına katılan Santiago, böbrek yetmezliğine yüksek oranda kreatin içeren fitness içeceğinin neden olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Egzersiz yoğunluğumu son zamanlarda artırmıştım ve bu süreçte fitness tozlarından yardım aldım" dedi. Kendisini zorlu bir yolculuğun beklediğini ifade eden Santiago, "Benim gibi takviye ürünler nedeniyle böbrek yetmezliğine sahip olan pek çok kişi olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu ürünleri kullanmadan önce doktorunuza danışın" uyarısında bulundu.