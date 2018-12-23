Batman’ın Dali’si

Batman'dan bir Salvador Dali doğuyor. Eyüp Tan henüz 17 yaşında. 9 kardeşler. Babası asgari ücretle inşaatlarda gece bekçiliği yapıyor. Annesi ise ev hanımı.Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Tan, kendine has stili ile yaptığı sürrealist kara kalem resim çalışmalarıyla kendine hayran bırakıyor.







Okulda, evde, tarlada, fırsat bulduğu her yerde resim çizen Tan, hiçbir eğitim almadan sürrealist ressam Salvodar Dali'yi anımsatan eserler ortaya koydu. Çoğu zaman kendi hayal gücüyle resimler çizen Tan, bazen internette bulduğu portre fotoğraflara bakarak çizim yapıyor. Tan "Kendimi bildim bileli çiziyorum. Portre çalışmayı seviyorum. Genellikle kendi hayal gücümle çiziyorum" dedi. Resim çizmek için gerekli malzemeleri satın almak adına yazın ailesiyle birlikte fındık toplamaya gittiğini anlatan Tan "Evde sadece babam çalışıyor.







Kazandığı anca ev masraflarını karşılıyor. Onlara yük olmamak için ben de mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Buradan kazandığımla resim malzemeleri alıyorum. En büyük hedefim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanmak. İki ablam var. Aslında onlar da çok güzel resimler çizerdi ama işe girdiler, bıraktılar. Ama ben bırakmam" diye konuştu. Okul müdürü İsmet Ürüt, Tan'ın ileri derecede yeteneği olduğunu söyledi. Tan'ın Batman Valiliği'nce düzenlenen 17 yarışmada, 15 birinciliği ve 2 ikinciliği var.





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