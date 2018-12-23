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Çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

'nun Altınordu ilçesinde belediyeye ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin kayıp uzuvlarının arandığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 17:34
Çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

?Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde, büyükşehir belediyesine ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde, bugün öğle saatlerinde il ve ilçelerden toplanan çöplerin ayrıştırılması sırasında çalışanlar, ceset fark etti. Tesiste çalışma durdurularak polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çöplerin arasında bulunan cesedin, 25- 30 yaşlarında erkeğe ait olduğunu tespit etti. Cesedin eksik olan bazı uzuvlarının bulunması için araştırma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı da ceset üzerinde incelemede bulundu.

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Çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
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