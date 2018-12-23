İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 20 yabancı kadın ve işletme sahipleri ile birlikte mesul müdürü gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye'ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Söz konusu yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadan yılbaşı öncesi fuhuş operasyonu

OTEL MÜDÜRÜ ARANIYORMUŞ

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D. ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen mekanların işletmecileri hakkında idari işlem uygulanarak söz konusu mekanlar kapatıldı.



Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.