Kış mevsiminde meyve veren dut ağacı şaşırttı

Turgutlu'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları ağaçların çiçek açmasına ve meyve vermesine neden oldu.

ARALIK AYINDA...

Koşukırı Çarşısı'nda demir doğrama işiyle uğraşan Muharrem İçöz'ün iş yerinin önündeki kara dut ağacının aralık ayında iklim değişikliği nedeniyle erken meyve verdiği görüldü.

BU YIL BEŞİNCİ KEZ MEYVE VERİYOR

İçöz, evinin önündeki dut ağacının yılda dördüncü kez meyve verdiğini belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi.

"ŞAŞIRDIK KALDIK"

Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başladığını belirten İçöz, "Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor. Bu yıl hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde gitti ve dut ağacı erken meyve verdi. Bu durum iklim değişikliğini gösteriyor. Şaşırdık kaldık. Bu mevsimde böyle bir şey ilk defa karşılaşıyoruz" diye konuştu.

