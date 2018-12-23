Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklıkları normal düzeyde seyrederken, diğer taraftan özellikle İstanbul'a henüz düzgün bir kar yağışı yaşanmaması bireyleri meraka sürüklüyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar da bu sebepten dolayı oldukça fazla önem kazanıyor. Özellikle bu haftaki hava durumu tahminleri ve yeni yıla karla girilip girilmeyeceği konuları oldukça fazla merak konusu oluyor. İşte Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda bu hafta kar yağışı olup olmayacağı ve İstanbul hava durumu ile ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alırken, konuyla ilgili net bilgi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmiş bulunmakta. Bu yazımızda sizlere bu sorunun cevabını hazırladık...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını da yine bu başlık altından takip edebilirsiniz...