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Meteoroloji'den kritik kar yağışı ve uyarısı geldi! 'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ve ile ilgili uyarılar art arda geliyor. Ocak ayına gelmemize sayılı günler kala birçok birey hava durumu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Öyle ki sıcaklıklar oldukça sert bir şekilde düşmüş durumda. Yeni yılda kar yağışı olup olmayacağı ise merak edilen konular arasında ilk sıralarda geliyor. Haftanın ilk günü olan 24 Aralık Pazartesi bugün hava nasıl olacak? Bu hafta kar yağacak mı? gibi sorular oldukça sık aratılıyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji’ den gelen bilgiler doğrultusunda hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son gelişmeleri ve detayları sizlere aktarıyoruz. ’a kar ne zaman yağacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 07:29
Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklıkları normal düzeyde seyrederken, diğer taraftan özellikle İstanbul'a henüz düzgün bir kar yağışı yaşanmaması bireyleri meraka sürüklüyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar da bu sebepten dolayı oldukça fazla önem kazanıyor. Özellikle bu haftaki hava durumu tahminleri ve yeni yıla karla girilip girilmeyeceği konuları oldukça fazla merak konusu oluyor. İşte Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda bu hafta kar yağışı olup olmayacağı ve İstanbul hava durumu ile ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alırken, konuyla ilgili net bilgi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmiş bulunmakta. Bu yazımızda sizlere bu sorunun cevabını hazırladık...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını da yine bu başlık altından takip edebilirsiniz...

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Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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