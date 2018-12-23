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Oltayla yakaladıkları balığı görünce şok oldular

'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki tuttu. Balıkları tekneye çekerken zor anlar yaşayan balıkçılar, dana sonra balıklarla poz vererek kazançlı bir avlanmanın keyfini yaşadılar.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 23:34
Oltayla yakaladıkları balığı görünce şok oldular

Bugün saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı.

İKİ KILIÇ BALIĞI YAKALADILAR

Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu.

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TEKNEYE ÇEKERKEN ÇOK ZORLANDILAR

Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler.

Şans eseri 42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.

AKARYAKIT SIZINTISINDAN TEMİZLENEN BÖLGEDE AVLANIYORLARDI

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce Aliağa ile Yeni Foça arasındaki Gencerli bölgesinde akaryakıt sızıntısı yaşanmış ve 1 kilometrelik alanda etkili olmuştu.

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Oltayla yakaladıkları balığı görünce şok oldular
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