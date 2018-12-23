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Otomobilinde etti

'ın Dörtyol ilçesinde (33), otomobilinde başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 07:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 08:02
Otomobilinde intihar etti

Olay, gece saatlerinde Kışlalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin içindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede isminin Ahmet Ertosun olduğu tespit edilen kişinin yanında pompalı av tüfeği bulundu. Ertosun'un başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği saptayan polis, kriminal inceleme için silaha el koydu. Ertosun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Otomobilinde intihar etti
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