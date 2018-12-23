Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sulama kanalına uçan otomobilde ölü bulundu

Sulama kanalına uçan otomobilde ölü bulundu

'nın Elmalı ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilde, çoban Mustafa Topçu'nun (36) cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 17:05
Sulama kanalına uçan otomobilde ölü bulundu

Elmalı'ya bağlı Karamık Mahallesi'ndeki köprüden sabah saatlerinde geçen ilçe sakini, sulama kanalında araç olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 07 VAY 34 plakalı otomobilin içinde Mustafa Topçu'nun cansız bedeni bulundu.

CESEDİNİ SU ALTI TİMLERİ ÇIKARDI

Gece sulama kanalına uçtuğu belirlenen otomobilde başka birilerinin olup, olmadığı yönünde jandarma su altı araştırma timleri, arama yaptı. Mustafa Topçu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Mustafa Topçu'nun, Kaş'a bağlı Çeşme Mahallesi'nde çobanlık yaptığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sulama kanalına uçan otomobilde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN