Üniversiteli kızlara iğrenç tuzak

Organizatörün yanında çalışan iki kadını taciz ettiği iddiasıyla hakkında başka bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Üniversite öğrencileri S.E ve N.Ş.P. geçen yıl oyuncu olmak için yanına gittikleri F.D. tarafından taciz edildikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR

21 yaşındaki hukuk öğrencisi S.E. (21) ifadesinde F.D.'nin kendisini oyuncu yapacağını belirterek çıplak fotoğraflarını çektiğini anlattı. S.E. "Bana bu pozların yarışma için lazım olduğunu ve sadece beş kişinin göreceğini söyledi. Sonra fotoğraflarım magazin sitelerine düştü. İş yerine konuşmaya gittiğimde cinsel tacizde bulundu. Fotoğrafların silinmesi için ya kendisiyle beraber olmam ya da para vermem gerektiğini söyledi" dedi. Mühendislik öğrencisi N.Ş.P. (26) de ifadesinde F.D.'nin kendisini taciz ettiğini ve çıplak fotoğraflarını çektiğini söyleyerek, "Ünlü olmak istiyorsan böyle fotoğraflar çekmem lazım" dediğini anlattı.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

F.D. ise hakkındaki iddiaları yalanlayarak kendisine iftira atıldığını ve suçsuz olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık F.D. hakkında "şantaj" ve "cinsel taciz" suçlarından 2 yıl 6 aydan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Öte yandan F.D. hakkında yanında çalışan E.Ö. ve T.A. adlı kadınların şikayeti sonrası "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından başka bir dava daha açıldığı öğrenildi. (Milliyet)