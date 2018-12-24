10 saniye içinde 155 Polis İmdat

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda 155 Polis İmdat Hattı'na gelen şikâyetlerin artması sonucu yoğunluk nedeniyle yaşanan aksaklıklar için harekete geçti. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine 155'in bağlı olduğu Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde yeni bir yapılanmaya gidildi. Şube'deki polis sayısı bir ayda 290'dan 400'e çıkarıldı, çalışma saatleri değiştirilerek 12 saat olan mesai saati 8 saate indirildi. 24 saat süren dinlemenin ardından yeniden mesaisine gelen polislerin böylece verimi ve başarısı da artmış oldu. Bu personele ayrıca "etkili iletişim" kursu verildi. Yeni sistemle birlikte 155 Polis İmdat Hattı'nın vatandaşın çağrısına yanıt verme hızı 4 kat arttı. İhbarların yanıtlanma hızı 10 saniyeye düştü. Günlük ortalama 23-30 bin arasında ihbarın geldiği İstanbul, emniyete ait 1655 noktadaki 6620 güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. Yeni sistemle birlikte suç ve suçlularla daha etkin mücadelede daha yüksek başarı sağlanacağı ve suçüstü yakalamaların artacağı ifade edildi.