Alper Kul’dan Osmanlı Tokadı

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Oynadığı birçok film ve dizi ile tanınan ünlü oyuncu Alper Kul, geçtiğimiz yıllarda yayımlanan Osmanlı Tokadı adlı dizi ile ilgili adliyelik oldu. Kul, oyunculuk bedelinin ödenmediğini ileri sürerek yapımcı şirket Duka Filmcilik ve Sinemacılık Şirketi'nin sahipleri Özkan İ., Ege E., Nazik Y., Sadık A., Ümit Z., Emine İnci G., ve Mehmet E. hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde Alper Kul'a yapılacak ödemeler gecikince şüphelilerin sahibi olduğu Duka Filmcilik tarafından eylül ve ekim için 30'ar bin lira, kasım ve aralık için ise 35'er bin lira 2015 tarihli 4 senet düzenlendiği belirtildi.Fakat senetlerin şüpheliler tarafından ödenmediği ileri sürüldü. Bunun üzerine İstanbul 23. İcra Müdürlüğü'nce icra takibi başlatıldığı, ancak icra takibinin kesinleşmesine rağmen şüphelilerin borcu ödemediği kaydedildi. Dilekçede, şirket yöneticisi Özkan İ.'nin bir süre ortalarda görünmediği, kötü niyetli şekilde zaman kazanmak istediği ve Duka Filmcilik'te yöneticiliği devam ederken başka bir şirket kurduğu, piyasada yeni şirketi vasıtasıyla işlerini devam ettirdiği ileri sürüldü.Özkan İ.'nin iki şirketin de yetkilisi olduğu, yeni kurduğu şirketinin Duka'nın piyasaya olan borçlarından kurtulmak amacıyla kurulduğu ifade edildi. Suç duyurusu dilekçesi'nde 7 şüpheli hakkında da 'Güveni kötüye kullanma, 'Dolandırıcılık', 'Hileli iflas', 'Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi' ve 'Ticareti usulüne aykırı şekilde terk' suçlarından kamu davası açılması talep edildi.