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İtfaiyeci bu kez halı sahada hayat kurtardı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
İtfaiyeci bu kez halı sahada hayat kurtardı
İstanbul Esenler'de bir halı sahada arkadaşlar arasında oynanan futbol maçı sırasında Erol Doyan baygınlık geçirerek yere yığıldı. Dili boğazına kaçan Doyan bilincini kaybetti. Takım arkadaşının yere düştüğünü gören İstanbul İtfaiyesi Başakşehir Grubunda görevli itfaiyeci Kerim Doğan yardıma koştu. İlkyardım eğitimi olan Kerim Doğan dili boğazına kaçıp bilinci kapanan Erol Doyan'a müdahalede bulundu. Dili çıkarılan Erol Doyan nefes alarak hayata döndü. Hastaneye götürülen Erol Doyan yapılan ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.
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İtfaiyeci bu kez halı sahada hayat kurtardı
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