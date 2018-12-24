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Korkunç ölüm: 1600 derecelik kazana atladı...

'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem A. (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:44

Olay, Samsunun Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.'nın, saat 16.00daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belitildi. Olaydan sonra fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Korkunç ölüm: 1600 derecelik kazana atladı...
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