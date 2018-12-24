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Park halindeki aracı kurşunladı

'nin Körfez ilçesinde, park halindeki aracı kurşunlayarak kaçan M.G, polisin takibi sonucu yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 10:40
Park halindeki aracı kurşunladı

Olay, sabah saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye otomobil ile gelen bir kişi park halinde bulunan hafif ticari aracı tabanca ile ateş ederek kurşunladı. Kurşunlar aracın camına ve kaportasına isabet etti.

Çevredekiler büyük korku yaşarken, ihbar üzerine polis olay yerinden kaçan kişinin peşine düştü. Polis, plakası belirtilen aracı durdurarak M.G.'yi gözaltına aldı. Aralarında alacak meselesi bulunan kişiye ait aracı kurşunladığı öğrenilen M.G. emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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Park halindeki aracı kurşunladı
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