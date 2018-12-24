Sakarya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam aranıyor

Alınan bilgiye göre, Çelebiler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Güler, önceki gün evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, dün bölgeye sevk edilerek olayla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerinin yanı sıra, gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgeye giderek, arama çalışmasına katıldı.

Çalışmalar, 33 personel, 10 araç, köpekli arama ekibi ve 1 drone ile devam ediyor.

Ormanlık alanlarda, yerleşim yerlerinde ve yaşlı adamın gidebileceği düşünüldüğü bölgelerde süren arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.