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Samime Sanay’a avukatı dava açtı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Samime Sanay’a avukatı dava açtı
İstanbul Ortaköy'de 23 yıl önce 34 ada parselde 2 bin 100 liraya satın aldığı arsanın Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olduğunun ortaya çıkması üzerine açtığı davayı kazanan Türk Sanat Müziği sanatçısı Samime Sanay'a, azlettiği eski avukatı Mesut Civiroğlu, vekâlet ücretini alamadığı iddiasıyla 10 bin liralık dava açtı. Sanatçının 10 Ekim 2012'de vekalet verdiği Avukat Civiroğlu, dava sürerken sanatçının kendisini 9 Şubat 2016'da avukatlığından azlettiğini belirterek sanatçının kazandığı 384 bin 406 lira üzerinden avukatlık ücretinin hesaplanmasını istedi. Yetkisizlikle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen dava dilekçesine cevap veren Samime Sanay da arsaya ödediği paranın iadesi için dava açma görevi verdiğini ancak Civiroğlu'nun görevlendirme kapsamına aykırı davrandığı için avukatı azlettiğini iddia etti. Sanay, ücret alacağı talep etmenin tamamen dayanaksız olduğunu belirterek davanın reddini istedi.
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Samime Sanay’a avukatı dava açtı
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