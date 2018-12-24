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'da bıçaklı : 7 yaralı

'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:59
Samsun'da bıçaklı silahlı kavga: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde gece bir lokanta çıkışında iki grup arasında "omuz atma" nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada iki gruptan M.T. (32), B.T. (26), K.Y. (32), A.C.T. (24), M.U. (37), H.G. (30) ve M. K. (41) bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.T'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kavgaya karışan 6 kişi ile kavgada havaya silahla ateş açtığı belirlenen H.G. gözaltına alındı.

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Samsun'da bıçaklı silahlı kavga: 7 yaralı
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