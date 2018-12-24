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'da TIR polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

'da bir TIR'ın trafik polisi aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 12:18
Samsun'da TIR polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Kaza, Havza ilçesinin Samsun-Ankara karayolu 74. kilometresi Bekdiğin mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ferhat Avcı idaresindeki 55 A 59553 plakalı Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ait polis aracına emniyet şeridinde dörtlü ikaz lambaları ile tepe lambaları yanık halde beklerken, Vahit Ercan idaresindeki 28 K 5967 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada, polis aracında bulunan polis memurları Ferhat Avcı ve Atanur Şahin yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Samsun'da TIR polis aracına çarptı: 2 polis yaralı
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