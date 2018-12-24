Soğuk hava Balkanlar’dan geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye bugün akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Soğuk havanın etkisiyle İstanbul'da çarşamba sabahı kar bekleniyor. Doğu bölgeleri ise kara teslim oldu. Van'da kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Sarıkamış ve Uludağ'da ise kayak severler hafta sonu karın tadını çıkardı. Öte yandan Antalya'da vatandaşlar yazdan kalma günler yaşayarak denize girmeye devam etti.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir 8-12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk hava etkisini İstanbul'da karla karışık yağmur olarak gösterecek.Doğu Anadolu kışa teslim oldu. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkale'de 5 ve Gürpınar'da 4 yerleşim biriminin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.Kış mevsiminin gözde bölgeleri Kars Sarıkamış ve Bursa Uludağ'da ise binlerce kişi kayak keyfi yaptı. Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen yaklaşık 2 bin kişi, teleferik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi ise kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla yoğun ilgi gördü.Öte yandan yurdun birçok bölgesinin aksine Antalya'da yazdan kalma bir günler yaşanıyor.Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü, İstanbullular'ın beklediği kar yağışının henüz gerçekleşmeyeceğini yalnızca çarşamba sabahı karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Buna göre İstanbul'da salı günü (yarın) aralıklarla yağış etkili olurken, çarşamba sabahı İstanbul genelinde karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise aralıklı kar yağışı bekleniyor.