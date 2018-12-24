Son dakika haberi: Mobil internet paylaşımı ücretli oluyor! Hotspot internet paylaşımı ne kadar olacak?

Telefondan Hotspot özelliğini kullanarak internet paylaşımında bulunan bireylere kötü haber geldi. Alınan kararlar doğrultusunda mobil internet paylaşımı 15 Ocak itibariyle ücretli olacak. Haberin açıklanmasının ardından birçok kişi arama motoru üzerinden 'Mobil internet paylaşımı ne kadar olacak' sorusunu araştırmaya başladılar. Öyle ki bu konu sosyal medyada viral oldu. Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında günün en çok aratılan konusu arasında yer alan mobil internet paylaşımı ile ilgili detayları sizler için hazırladık...

HOTSPOT İNTERNET PAYLAŞIMI NE KADAR OLACAK? MOBİL İNTERNET PAYLAŞIMI ÜCRETİ...

Turkcell Ocak ayı içerisinde başlatacağı bu uygulama ile birlikte artık cep telefonundan herhangi bir şekilde internet paylaşımı yapmak isteyen bireyler, bunun karşılığında belli bir ücret ödeyecekler. Telefonunda bulunan interneti başka bir cihazla paylaşmak isteyen bireyler daha önceden sadece internet paylaşımı yapıp, kendi mobil verisinden paylaşım yaparak internet kullanımı sunabiliyorlardı. Ancak Turkcell'in aldığı son karar doğrultusunda Ocak ayı itibariyle 'tethering' yani 'hotspot' özelliğini kullanan herkes bunun karşısında belli bir ücret ödeyecekler. Peki mobil internet paylaşımı ücreti ne kadar olacak?