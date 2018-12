Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 854. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı bir olmuştu ve bu vatandaşlar da 346.410,15 TL ikramiye kazanmıştı.