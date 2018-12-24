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Büyük ona da yaramadı

Samsun'da 1993 yılında Milli Piyango'dan büyük kazanmasının ardından şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Süleyman Orhan, daha önceden alın teriyle kazandığı birikimini ve iş yerlerini de kaybetti. Orhan bu sene piyango bileti alanlara ise "Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 10:25
Büyük ikramiye ona da yaramadı

Samsun'da yaşayan Süleyman Orhan, 1993 yılında büyük denk bir ara ikramiye kazandı. Süleyman Orhan'ın hayatı ikramiyeyi kazandıktan sonra diğer büyük ikramiye kazananlarla aynı oldu. Orhan, ikramiyeden kazandığı parayla Türkiye'nin ilk yerel televizyonunu kurdu. Orhan, ikramiyenin geri kalan kısmıyla daha önce alın teriyle kurduğu iş yerlerinin teknolojilerini değiştirmek ve geliştirmek için kullandı. 1994 yılında ülke genelinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen Orhan, ikramiyeden kazandığı parayla birlikte, daha önceki iş yerlerini ve televizyonunu başkasına devretmek zorunda kaldı. 'Talihli talihsiz' Süleyman Orhan şimdilerde emekli maaşı ile geçimini sürdürürken, umutlarını piyango biletine bağlayan milyonlara ise bilet alamamaları tavsiyesinde bulunuyor.

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Büyük ikramiye ona da yaramadı
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