Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tekirdağ'da değeri düşük altın satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

'da değeri düşük altın satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

’da değeri düşük altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 10:04
Tekirdağ'da değeri düşük altın satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından belirtilen bir adreste bulunan iş yerine değeri düşük altın satmaya çalışan şüpheli B.Y. ve M.İ. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 352 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, altınları M.Ş. adına sattıklarını beyan etmeleri üzerine M.Ş. isimli şahıs da yakalanarak, yapılan işlemler ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli 2 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da değeri düşük altın satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN