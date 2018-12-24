Tekirdağ'da değeri düşük altın satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından belirtilen bir adreste bulunan iş yerine değeri düşük altın satmaya çalışan şüpheli B.Y. ve M.İ. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 352 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, altınları M.Ş. adına sattıklarını beyan etmeleri üzerine M.Ş. isimli şahıs da yakalanarak, yapılan işlemler ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli 2 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.