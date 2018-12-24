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Üç kardeş ölü bulundu

’ta, biri bedensel engelli 3 kardeş ölü bulundu. Kardeşlerin, karbonmonoksit ya da gıda zehirlenmesi sonucu öldükleri değerlendiriliyor

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Üç kardeş ölü bulundu
Uşak merkez Karaağaç Mahallesi'nde 2 katlı evin birinci katında yaşayan Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Yeşilkuşak (25) ve Hatice Özdemir (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde 3 kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince karbonmonoksit zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayın ölen kardeşlerin istifra ettiğinin görülmesi üzerine gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden numune aldı. Baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak'ın farklı odalarda kaldığı, hayatını kaybeden 3 kardeşin ise aynı odada oldukları tespit edildi. Ölen kardeşlerden Hatice Özdemir'in 15 gün önce evlendiği, yakınlarının düğününe katılmak için babaevine geldiği, önceki akşam ablası ve kardeşiyle gittikleri düğünde ikram edilen yemekten yedikleri öğrenildi.

Özkan YAVAŞ / SABAH
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Üç kardeş ölü bulundu
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