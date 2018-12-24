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'taki kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

'ta düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:46
Zonguldak'taki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21 Aralık'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Cumhuriyet savcısına yaklaşık 14 saat ifade veren şüphelilerden 70 yaşındaki N.A. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Ersan S. Tayfun A, Mehmet Sait K, Cengiz İ. ve Halil T. tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ö.S, L.K, E.Ç. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- OLAY

Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık'ta Çaycuma ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlemiş, aralarında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Helenistik, Roma, Yunan, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, heykel figürü, heykelcik, obje, pişmiş toprak kap, kolye ve yüzük gibi tarihi eserlerin bulunmuş, el konulan eserlerin Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirilmişti.

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Zonguldak'taki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
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