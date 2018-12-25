1 ayda 4 bin şişe sahte içki

İstanbul Emniyeti, yılbaşı öncesi düzenlediği sahte içki operasyonlarında 4 bin 865 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiden yaşanabilecek olası ölümlerin önüne geçmek için seri operasyonlar başlatan Kaçakçılık Polisleri, 14 Kasım ile 14 Aralık tarihleri arasındaki seri operasyonlarda 73 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 57'sine "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 5 şüpheli ise "Adli Kontrol Kararı" ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

42 BİN PAKET KAÇAK SİGARA...

İstanbul'un farklı ilçelerinde peş peşe düzenlenen operasyonlarda 4 bin 865 şişe sahte içki, 10 ton 165 litre sahte içki imalatında kullanılan metil alkol, 42 bin paket kaçak sigara, 38 bin 687 kaçak puro, 4 milyon 962 bin 500 makaron, 9 kilo 829 gram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonların yapıldığı adreslerde; çok sayıda kapak, sahte bandrol ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler de bulundu. Şüphelilerin boş şişeleri bazı restoranlardan temin ettikleri veya çöplerden topladıkları ve sağlıksız ortamlarda sahte içki ürettikleri ifade edildi.