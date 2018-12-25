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yeni hafta kataloğu açıklandı! Aralık son hafta indirimli yılbaşı aktüel ürünler listesinde neler var?

A 101 marketler zinciri her hafta müşterilerinin karşısına birbirinden güzel ve indirimli ürünlerle çıkıyor. aktüel ürünlerde dikkat çeken ürünlerde bu hafta 4K UHD Curved TV ön plana çıkıyor. Ev ekonomisine katlı sağlayacak olan aktüel ürünler yine bu hafta dopdolu. Yılbaşına yaklaştığımız bu hafta Perşembe gününün yayınlanan aktüel ürünler listesinde birbirinden güzel elektronik ve ev eşyaları göze çarpıyor. Ürünleri görmek isteyen ve sahip olmak isteyen vatandaşlarımız için güncel aktüel ürünler listesini haberimizde paylaşıyoruz. İşte birbirinden güzel ürünlerle 27 Aralık Perşembe  listesi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 16:51
A101 aktüel ürünler yeni hafta kataloğu açıklandı! Aralık son hafta indirimli yılbaşı A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

Her hafta merakla ve büyük ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 27 Aralık Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında UHD 4K televizyon, akıllı telefon, teknolojik ev aletleri, oyuncaklar, mutfak eşyaları, bluetoth ses ürünleri, taşınabilir bellekler, iç çamaşırları gibi birbirinden kaliteli ve farklı eşyalar ucuza satılıyor. İşte, 27 Aralık A101 güncel aktüel indirimli ürünler listesi! Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

27 ARALIK PERŞEMBE A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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A101 aktüel ürünler yeni hafta kataloğu açıklandı! Aralık son hafta indirimli yılbaşı A101 aktüel ürünler listesinde neler var?
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