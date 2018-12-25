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'da apartmanda kavgası: 5 yaralı

'ın Efeler ilçesinde apartman görevlisi ile aynı binanın zemin katındaki iş yerinin sahibi arasında, tahliye borularından akan su nedeniyle çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı bıçaklı kavgada, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 19:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 19:14
Aydın'da apartmanda yağmur suyu kavgası: 5 yaralı

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Meşrutiyet Mahallesi, 2079 Sokak'taki apartmanın yağmur suyu tahliye borularından akan sular iddiaya göre, zemin kattaki şans oyunları bayisine girdi.

İş yeri sahibi A.Ç., saat 14.30 sıralarında durumu apartman görevlisi M.Ö.'ye bildirdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, A.Ç. ve M.Ö.'nün yakınlarının da gelmesiyle büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Bıçakların kulanıldığı kavgada apartman görevlisi M.Ö. ve iş yeri sahibi A.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın'da apartmanda yağmur suyu kavgası: 5 yaralı
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