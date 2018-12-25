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aktüel ürünleri kataloğu bu hafta açıklandı! 28 Aralık Cuma yılbaşı indirimli BİM aktüel listesinde sürprizler!

Büyük bir merakla beklenen listesi bu hafta yayınlandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve çeşitli ürünler sunan BİM marketler zinciri, 28 Aralık Cuma günü için de birbirinden çeşitli indirimli ürünleri satışa sunacak. Ev ekonomisinden teknolojik aletlere kadar onlarca çeşitli ürünü içeren indirimli , yine en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte, 28 Aralık Cuma yılbaşı BİM aktüel ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:17
BİM aktüel ürünleri kataloğu bu hafta açıklandı! 28 Aralık Cuma yılbaşı indirimli BİM aktüel listesinde sürprizler!

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 28 Aralık Cuma indirimli ürünler tam listesini açıkladı. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 28 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yılbaşı sürpriz ürünü olarak 'modern TV ünitesi' dikkat çekerken, ev ekonomisine elektronik ürünler ve kışlık giysilere yönelik satışa sunulacaklar da oldukça iddiali. Peki, 28 Aralık Cuma indirimli BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

28 Aralık Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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BİM aktüel ürünleri kataloğu bu hafta açıklandı! 28 Aralık Cuma yılbaşı indirimli BİM aktüel listesinde sürprizler!
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