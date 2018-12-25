Bulgar-Sırp sınırında büyük operasyon

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan- Sırbistan Sınır Kapısı'nda Bulgar ve Sırp Polisi ile ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ülkemize sokulması planlanan yüklü miktarda uyuşturucu madde için harekete geçen İstanbul Narkotik Masası Polisleri, 500 bin adet "extacy" diye bilinen uyuşturucu hap ele geçirdi. İddialara göre, uyuşturucu haplar Hollanda'dan yola çıkan ev aksesuarları yüklü bir TIR'da eşyaların arasına "zula" yapılarak saklandı. Uyuşturucu maddelerin sınır kapısından başka araçlara yüklenerek ülkemize getirilmesinin planlandığı ve operasyonla bunun önlendiği belirtildi. Türk ve Bulgar polisinin ortak operasyonunda TIR şoförü de gözaltına alındı. Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen bu başarılı çalışmanın ardından Türk ve Bulgar polis yetkilileri, ele geçen uyuşturucunun önünde hatıra pozu verdi.